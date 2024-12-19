В дни украинской оккупации села Плехово Курской области боевики ВСУ убили не меньше четырех мирных жителей. Их привлекут к ответственности в рамках возбужденного уголовного дела. Об этом РИА Новости сообщили в СК России.

Следователи вменяют террористический акт украинским военизированным группам и наемникам, сражающихся на стороне ВСУ. Предварительно установили, что украинские силы совершили тяжкие преступления против мирного населения села Плехово.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению», — подчеркивается в сообщении.

Жительница Суджанского района Курской области недавно рассказывала, что ВСУшники атаковали гражданских, когда они подходили набирать воду из колодца. Они также минировали территорию, провоцируя травмирование мирных жителей и инциденты со смертельным исходом. Известно о четырех погибших в результате зверств ВСУ. СК РФ установил, что бесчеловечные действия противник совершил 7 декабря.

Ранее сообщалось, что ВСУ разделили мать с дочерью из Суджи после прибытия на Украину.