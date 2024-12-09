ООН: все КПП на границе Сирии и Турции открыты для гумпомощи

ООН подтверждает беспрепятственный доступ помощи в Сирию через турецкую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке.

В Организации Объединенных Наций заявили о полном функционировании всех контрольно-пропускных пунктов на границе между Сирией и Турцией, подтверждая беспрепятственную доставку гуманитарной помощи в пострадавшие районы Сирии.

По данным РИА Новости, все три КПП на северо-западе страны открыты и активно используются для перевозки необходимых грузов.

Ранее Иран установил контакты с лидерами захватившей власть в Сирии оппозиции.