Reuters: Иран установил контакты с лидерами захватившей власть в Сирии оппозиции

Практически сразу после того, как вооруженная оппозиция в Сирии взяла власть в свои руки, руководство Ирана установило с ней прямой контакт. Такая информация появилась у агентства Reuters.

Журналисты сослались на данные, полученные от некоего чиновника из Ирана. Сразу после того, как повстанцы в Сирии захватили Дамаск, иранское правительство постаралось наладить с ними прямую связь. Причиной для этого шага стала необходимость в предотвращении враждебности между новым правительством Сирии и Ираном. Это, с точки зрения источника информации, говорит о готовности Тегерана к диалогу.

Ранее сообщалось, что власти Ирана обратились к Украине с просьбой перестать снабжать оружием террористов. Украинские спецслужбы не только вооружают радикально настроенные группировки, но и занимаются подготовкой боевиков на сирийской территории. По мнению иранцев, такая практика недопустима, и ее нужно прекратить.