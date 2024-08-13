ООН захотела лично проверить информацию о нападении ВСУ на Курскую область

Управление верховного комиссара ООН по правам человека запросило у российского правительства доступ в Курскую область, чтобы самостоятельно убедиться в нарушении прав человека в регионе. Такое заявление сделала Равина Шамдассани, официальный представитель данной организации, ее слова привело РИА Новости.

По утверждению Шамдассани, Организации Объединенных Наций довольно сложно разобраться в текущей ситуации без доступа на российскую территорию.

«Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — указала она.

Только после получения доступа представители этого управления смогут убедиться в том, что украинские войска действительно стреляли по мирным жителям.

До этого заместитель генерального секретаря ООН Фархан Хак уже призывал стороны конфликта не вести огонь по мирному населению и журналистам. По словам представителей этой организации, это нарушает Женевские конвенции. Такие призывы раздались после ранения военкора Евгения Поддубного.