В ООН прокомментировали атаку ВСУ на Курскую область и военкора Поддубного

ООН в связи с нападением украинских военных на Курскую область призывает «все стороны» действовать ответственно и обеспечить защиту гражданского населения, сообщил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

В свою очередь, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел заявила, что нападения на журналистов в зоне военных действий нарушают Женевские конвенции.

При этом она отказалась комментировать конкретную атаку ВСУ на российского военкора Евгения Поддубного, сославшись на недостаток информации.

Вечером 7 августа украинский дрон атаковал машину с Поддубным в Курской области. Раненого журналиста доставили в Москву. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, но стабильное.