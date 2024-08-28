Опасаясь вовлечения США в конфликт, Лондон не одобрит использование Storm Shadow ВСУ
Власти Великобритании не станут поощрять атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отдаленным территориям России ракетами Storm Shadow, потому что это может заставить Штаты вступить в вооруженный конфликт. Об этом в среду, 28 августа, сообщил The Telegraph со ссылкой на источник.
«США боятся эскалации больше, чем мы, потому что им приходится иметь с ней дело. Нам — нет. Им, в конце концов, придется разбираться с последствиями. Маленькая Британия не может воевать с Россией», — заявил собеседник издания.
Отмечается, что ракеты английского производства работают в связке с секретными американскими системами, поэтому Вашингтон обязан выразить одобрение на их применение. Источник издания из правительства США отметил опасения касательно того, что использование этих установок без согласования приведет к эскалации конфликта и вмешательству в него американских военных.
Также информатор из Белого дома предполагает, что ракеты могут быть непригодны для российских целей из-за слишком большого расстояния.
Ранее сообщалось о том, что ВС России нанесли атаку по украинским аэродромам.