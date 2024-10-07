Оператор БПЛА: особенности рельефа в Курской области осложняют нам работу

Оператор БПЛА с позывным Метис рассказал об особенностях работы в Курской области. В интервью РИА Новости военнослужащий заявил , что ВСУ используют более мощный РЭБ в этом районе, чем на очеретинском участке фронта.

Кроме того, рассказал Метис, в Курской области по-другому многое. Так, отметил военный, в регионе более плотный лес, в котором можно спрятаться.

«Тут РЭБ работает сильнее. Даже новые частоты, которые мы раньше не использовали, довольно оперативно глушатся, из-за чего поражать цели сложнее», — рассказал оператор БПЛА.

РЭБ (радиоэлектронная борьба) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на подавление или искажение работы радиосистем противника, а также на защиту собственных радиосистем от воздействия враждебных действий. Она включает себя использование таких направлений как подавление, дезинформация и защита.

6 августа рано утром ВСУ начали наступление с целью захвата территории в Курской области, однако их продвижение было остановлено. Как рассказал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, операция в российском регионе завершится разгромом противника и возвращением на государственную границу.

По информации Министерства обороны России за 3 октября, за время боевых действий на курском направлении противник понес потери более 20 тыс. военнослужащих и 135 танков.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что польские наемники в составе ВСУ расстреливали жителей Суджи.