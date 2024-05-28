Оператор ВГТРК Пушин получил ранение во время съемок в зоне СВО

Оператор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Александр Пушин получил ранение во время съемочного процесса в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

На данный момент журналист находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает. В эфире телеканала Пушину пожелали скорейшего выздоровления.

Военкор Евгений Подубный выложил в мессенджере видео, на котором оператор едет с ранением ноги в бронированной машине. Подубный призвал журналистов и администраторов каналов не распространять фейки о случившемся.

«Александр Владимирович после ранения и первой самопомощи продолжал делать свою работу до тех пор, пока не устал от кровопотери. Был вовремя эвакуирован в желтую зону. Сейчас в больнице. Угрозы жизни нет. Врачи оказывают ему помощь», — написал Подубный.

По слова военкора, инцидент произошел в Волчанске, куда недавно вошли российские войска. Багги, на котором двигалась группа журналистов, «подлетела» на мине.

Ранее мы сообщали, что УФСБ по ДНР обнаружило оружейный схрон с натовскими гранатами и минами.