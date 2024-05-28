В ДНР нашли оружейный схрон с натовскими гранатами и минами

В ДНР сотрудники УФСБ обнаружили оружейный схрон с боеприпасами натовского образцы, пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ РФ региона.

Отмечается, что схрон был вскрыт в Артемовском районе. В нем также находился гранатомет АТ-4 шведского производства, патроны к стрелковому оружию, самодельные взрывные устройства (СВУ) и тротиловые шашки.

В пресс-службе добавили, что все изъятое оружие было передано Министерству обороны РФ. В ведомстве его поставят на учет. В УФСБ добавили, что специалисты продолжают оперативную работу по поиску подобных схронов на территории региона.

В начале мы сообщали, что российские силовики обнаружили в Авдеевке схрон с натовскими оружием и боеприпасами. Среди найденного выделялся противотанковый ракетный комплекс FGM-148 Javelin, который активно использовали ВСУ.

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