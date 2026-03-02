Операция под ложным флагом: Иран назвал Израиль виновным в атаке на саудовские НПЗ

Иран обвинил Израиль в утренней атаке на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco в Рас-Таннуре, назвав инцидент операцией под чужим флагом. Об этом сообщает Tasnim.

По словам собеседника, удар нанесли именно израильские силы, чтобы создать видимость причастности другой стороны. Источник подчеркнул, что объекты Saudi Aramco никогда не входили в число целей Ирана. Он также сообщил, что Тель-Авив готовит аналогичную провокацию в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

Саудовские власти и компания Saudi Aramco на момент публикации не подтвердили факт инцидента и не комментировали обвинения в свой адрес. Официальный Тегеран ранее неоднократно отрицал причастность к подобным ударам по нефтяной инфраструктуре Персидского залива.

Ранее Иран обвинили США в организации атаки на отель в Саудовской Аравии.