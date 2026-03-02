Атака на отель Hyatt Regency в столице Саудовской Аравии была организована Соединенными Штатами в рамках секретной операции под ложным флагом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным иранского источника взрыв в Эр-Рияде является частью масштабного плана Вашингтона по дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и дискредитации Ирана в глазах арабского мира.

Основной целью американской стороны является провокация прямого военного столкновения между Ираном и соседними государствами. Для этого Белый дом использует методы психологической борьбы, нападая на мирные объекты и гражданское население в арабских странах, чтобы впоследствии возложить вину за эти инциденты на официальный Тегеран.

Вашингтон намерен не только развязать региональную войну, но и склонить общественное мнение против Ирана. По словам иранского представителя, у США имеется богатый исторический опыт проведения подобных операций, направленных на создание ложных поводов для агрессии. На текущий момент иранская сторона собирает доказательства причастности американских спецслужб к удару по гостиничному комплексу, чтобы представить их международному сообществу и предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.

