«Операция ЦАХАЛ забуксовала»: политолог раскрыл, как будет развиваться конфликт в секторе Газа

Единственный сценарий развития событий в Газе — продолжение войны с большим количеством жертв. Об этом рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Прошедшей ночью Израиль обстрелял город Рафах в секторе Газа. В зарубежных СМИ сообщают, что количество жертв варьируется от 160 до 600 человек, ранены не менее 200 горожан. Также сообщается о разрушении нескольких мечетей.

Сипров напомнил, что этот трагический инцидент — уже не первый случай массовой гибели мирного палестинского населения в этой войне.

«И, увы, не последний. Всем очевидно, что конфликт зашел в тупик, а ни одна из противоборствующих сторон не в состоянии предложить сколь-нибудь приемлемый выход из него. Операция ЦАХАЛ в секторе Газа забуксовала. Израильское руководство, похоже, не имеет конкретного плана действий — ни тактического, ни на уровне целеполагания», — пояснил эксперт.

Отсюда и раздрай в оценках происходящего, и многочисленные паузы, и удары по мирному населению, и проекты по выселению арабов с этой территории — такой способ «мирного урегулирования» недавно озвучила министр разведки Израиля Гила Гамлиэль, добавил эксперт.

«Однако на практике даже этот бесчеловечный сценарий нельзя реализовать — жителей сектора Газа выселить некуда. Соседний Египет отказывается принимать беженцев, так как опасается массового просачивания членов ХАМАС. Кстати, даже США категорически против ликвидации палестинской автономии», — уточнил политолог.

Сипров напомнил, что в прошлом месяце министр обороны Израиля Йоав Галант объявил, что основные силы исламистов разгромлены, но буквально через пару дней премьер-министр Беньямин Нетаньяху в очередной раз «отодвинул» сроки окончания войны — теперь на 2025 год.

«Премьер прекрасно понимает, что ХАМАС поддерживает до 80% населения палестинского анклава. Так что реальных сценариев, кроме продолжения войны все теми же негуманными методами, у израильтян просто нет. Одностороннее прекращение боевых действий повергнет еврейское государство во внутриполитический кризис с непредсказуемыми результатами», — отметил эксперт.

Да и ХАМАС, по его мнению, прекращать войну не собирается.

«Возможно, к концу года ЦАХАЛ сможет полностью оккупировать сектора Газа, но дальше предстоит затяжная и бесперспективная война с подпольем ХАМАС на этой территории, в ходе которой не обойтись без мирных жертв», — подытожил собеседник.

Ранее Египет пригрозил войной Израилю из-за действий на юге Газы.