Оппозиция в Грузии намерена организовать акции протеста

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказывается признавать результаты выборов, которые прошли в стране. Об этом на брифинге в субботу заявила Элене Хоштария, один из лидеров «Коалиции».

Грузинская оппозиционная партия «Коалиция за перемены» отказывается признавать результаты выборов, которые прошли в стране. Об этом на брифинге в субботу заявила Элене Хоштария, один из лидеров «Коалиции».

По ее словам, выборы были «украдены», но члены партии это так не оставят, отметила она. С 27 октября члены партии намерены перейти на протесты, добавила Хоштария.

В Грузии после обработки 40% победу одержала партия «Грузинская мечта», набрав 59,1% голосов (364 тысячи голосов).

За «Коалицию за перемены» проголосовало 9,3%. Кроме того, пятипроцентный барьер преодолели «Единство — Национальное движение» (9,9%), «Сильная Грузия» (7,6%а) и «За Грузию» (6,4%).

Ранее сообщалось о том, что после обработки бюллетеней на 97% участков на парламентских выборах в Грузии побеждает выступающая за умеренное развитие отношений с Россией правящая партия «Грузинская мечта», набирая 53% голосов, следует из данных ЦИК.