Оппозиция в Сирии заявила об отказе сотрудничать с ИГИЛ

Представители вооруженной оппозиции уведомили США об отказе сотрудничать с членами ИГИЛ*. Они утверждают, что не позволят игиловцам принимать участие в их действиях против властей Сирии, сообщает The New York Times.

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме выразил опасение, что ИГИЛ могут воспользоваться ситуацией в Сирии.

При этом он отметил, что в республике сейчас наступил тот самый «поворотный момент», который связан с рисками и неопределенностью, но может улучшить внутриполитическую обстановку в будущем.

Речь идет о рисках, связанных в том числе, с некоторыми группировками в республике, которые «имеют в своей истории терроризм и нарушение прав человека».

США намерены оценивать их по действиям, а не по заявлениям.

Ранее сообщалось о том, что суд приговорил к штрафу знакомого участников ИГ, готовивших теракт в здании ФСБ.

*запрещенная в России террористическая группировка.