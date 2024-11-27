Суд приговорил к штрафу знакомого участников ИГ*, готовивших теракт в здании ФСБ

Штраф в размере 80 тыс. руб. выплатит мужчина, не сообщивший правоохранителям о теракте, который готовили его знакомые. Об этом заявило РИА Новости.

Журналисты ознакомились с судебными материалами и решением Мещанского суда города Москвы. Тот приговорил мужчину к штрафу в размере в 80 тыс. руб. Оказалось, что он знал о том, что его знакомые являются членами организации «Исламское государство»*.

«Установил с ними доверительные отношения, основанные на принципе принадлежности к единой религии и увлечении радикальными течениями ислама», — указано в документах.

Он узнал, что эти люди планируют устроить террористический акт в здании Федеральной службы безопасности на Лубянке. После этого он прекратил общение с террористами, но ничего не стал сообщать в правоохранительные органы. За это мужчину осудили по статье о несообщении о готовящемся преступлении. Сам он полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что президент Путин подписал указ о введении новых штрафов за изготовление поддельных документов, которые способствуют незаконной миграции. Теперь за подделку будет следовать штраф вплоть до 60 млн руб.

*Запрещенная в России террористическая группировка.