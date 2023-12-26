Оппозиционеры собрались на митинг в центре Белграда

В центре Белграда около здания избиркома вечером во вторник, 26 декабря, собрались сторонники блока «Сербия против насилия», который опирается на западное мнение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости .

По данным издания, на месте сейчас находится несколько сотен человек. В руках у них плакаты, толпа свистит и всячески мешает движению на улице Краля Милана, буквально перекрыв его.

Напомним, что ранее сторонники данного блока потребовали освободить тех граждан, которые были задержаны за участие в протестах, а после этого просто стали расходиться.