Оппозиционеры собрались на митинг в центре Белграда
Фото: [©Александар Джорович/РИА Новости]
В центре Белграда около здания избиркома вечером во вторник, 26 декабря, собрались сторонники блока «Сербия против насилия», который опирается на западное мнение. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По данным издания, на месте сейчас находится несколько сотен человек. В руках у них плакаты, толпа свистит и всячески мешает движению на улице Краля Милана, буквально перекрыв его.
Напомним, что ранее сторонники данного блока потребовали освободить тех граждан, которые были задержаны за участие в протестах, а после этого просто стали расходиться.