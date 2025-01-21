Оппозиционные депутаты в Словакии отозвали вотум недоверия властям и ушли из парламента

В парламенте Словакии оппозиция в знак протеста отозвала свой проект о вынесении вотума недоверия кабинету министров. После этого оппозиционеры покинули здание. Об этом заявил телеканал ТА3.

Оппозиционеров возмутило то, что обсуждение вопроса доверия правительству Фицо будет проходить в закрытом режиме. После этого они отозвали свое предложение о вынесении вотума недоверия. Они сделали это для того, чтобы данный вопрос не мог обсуждаться во время их отсутствия.

«В знак протеста все депутаты от оппозиционных партий покинули зал заседаний парламента», — указали журналисты.

Ранее премьер-министр Словакии Фицо заявил о том, что оппозиция готовит Майдан в стране. Она планирует захватывать правительственные здания, вести сопротивление работе правительства, а также проводить сотрудничество с заграничными силами. Об этом узнали сотрудники словацких спецслужб.