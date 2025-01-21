Фицо заявил о готовящемся в Словакии Майдане

В Словакии могут произойти массовые беспорядки по образцу Майдана в Киеве. Такое заявление сделал словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Его слова привело РИА Новости.

Фицо выступил на пресс-конференции, которую он проводил совместно со своим коллегой из Венгрии Виктором Орбаном. Он сообщил, что в стране активно готовится Майдан. Такую информацию получила национальная спецслужба SIS.

«Словацкая оппозиция готовится к Майдану. Готовится занимать правительственные здания, будет сопротивляться работе правительства, будет сотрудничать с заграничными силами», — указал он.

Ранее сообщалось, что Фицо сделал заявление в сторону Украины. Он сообщил, что не хочет быть слугой у Зеленского, и по этой причине будет блокировать выделение помощи Киеву со стороны Евросоюза. Он напомнил, что украинский лидер отказался от встречи в Давосе, и ответил на это предложение в хамской форме.