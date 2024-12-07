«Оправдывают свои махинации»: Лавров высказался о расследовании ЕС против России

В Евросоюзе инициировали расследование о возможном вмешательстве России в первый тур выборов в Румынии, где побеждал независимый кандидат. Как ответил глава МИД РФ Сергей Лавров, российскую сторону мало интересует оправдание европейских махинаций.

Сергей Лавров выступил на полях Дохийского форума в Катаре. Там его спросили про отношение России к началу расследований ЕС о вмешательстве в выборы президента в Румынии.

«Нам глубоко все равно, чем они там занимаются, пытаясь оправдать свои махинации», – коротко ответил дипломат.

Напомним, в Румынии завершился первый тур президентских выборов. Больше всего голосов получил Кэлин Джорджеску. Конституционный суд страны результаты аннулировал и отменил второй тур выборов, запланированный на 8 декабря. Предполагают, что всему виной пророссийские настроения кандидата.

Как отмечает РЕН ТВ, победа независимого кандидата пугает проукраинскую верхушку румынской власти. Джорджеску мог отменить военную помощь Украине и выступить против экспорта украинского зерна через румынские земли.

Ранее сообщалось, что победивший в первом туре Джеорджеску ответил на вопрос о выходе Румынии из НАТО.