Не Западом единым: победивший в первом туре Джеорджеску ответил на вопрос о выходе Румынии из НАТО

Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску в беседе с румынским репортером Мариусом Тукэ подчеркнул, что стране необходимо выстраивать хорошие отношения как с Западом, так и с Востоком.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить о пересчете.

«Я в первую очередь прорумынский политик. Нам нужно выстраивать ровные отношения как с Востоком, так и с Западом на новом уровне, а также избавить страну от комплекса неполноценности в переговорах с партнерами», — цитирует политика РИА Новости.

Также Джеорджеску ответил о возможности выхода Румынии из Евросоюза или НАТО. По его словам, такой вопрос пока не стоит на повестке Бухареста.

Ранее сообщалось о том, что противник Украины Симион поздравил «пророссийского» Джеорджеску с победой на выборах президента Румынии.