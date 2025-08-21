Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, в эфире радио Sputnik раскрыл скрытые мотивы западных инициатив по размещению войск на Украине. По его мнению, речь идет не о реальных гарантиях безопасности, а о масштабной коррупционной схеме, позволяющей легально распиливать бюджеты западных стран.

Эксперт пояснил, что под предлогом военной помощи Киеву западные элиты создали идеальный механизм для отмывания средств. Зеленский, по версии Рогова, выступает в роли ключевого оператора, который конвертирует выделяемые средства в наличность и криптовалюты, обеспечивая их возврат истинным бенефициарам в Лондоне, Париже и Брюсселе.

По его словам, такая схема позволяет западным политикам убивать двух зайцев: создавать видимость активной поддержки Украины и одновременно обогащаться за счет налогоплательщиков своих стран. При этом реальная безопасность отодвигается на второй план, уступая место корыстным интересам.

Ранее украинский депутат Скороход сообщила, что в Раду внесли законопроект об изменении границ областей.