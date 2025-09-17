Украинские военнослужащие прекращают обучение в европейских учебных центрах. Это решение прокомментировал военный эксперт Роман Донецкий в эфире радио Sputnik, подвергнув резкой критике саму идею обучения украинской армии странами НАТО.

По мнению аналитика, современная война требует особой практики, которую европейские инструкторы просто не могут предоставить. В то время как украинские бойцы приобрели уникальный опыт реальных боевых действий, армии западных стран обладают лишь теоретической подготовкой. Их тактические наработки мало соответствуют текущим реалиям конфликта.

Он подчеркнул, что такой разрыв в оперативной подготовке может привести к катастрофическим последствиям в случае прямого участия иностранных военных. Их применение на передовой, по оценке эксперта, не только не изменит ситуацию на фронте, но и приведет к неоправданным потерям без достижения стратегических целей.

По словам эксперта, решение о прекращении обучения выглядит логичным шагом, основанным на трезвой оценке реальной ценности западных методик для армии, уже прошедшей через интенсивные боевые действия.

Ранее политолог Мартынов заявил, что НАТО не разместит войска на Украине до прекращения огня.