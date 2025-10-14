Определены два сценария развития кризиса во Франции

Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik представил два вероятных сценария развития политического кризиса во Франции. По его оценке, правительство недавно назначенного премьер-министра Себастьяна Лекорню неизбежно столкнется с отставкой, что создаст предпосылки для роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Согласно первому прогнозу, досрочные выборы приведут к усилению позиций радикальных политических сил, что парализует политическую систему страны до окончания президентского срока Эммануэля Макрона. Второй, более радикальный сценарий, предполагает формирование критической массы поддержки вокруг Марин Ле Пен и Жан-Люка Меланшона, способной вынудить действующего президента досрочно покинуть свой пост.

Эксперт подчеркивает, что реализация любого из этих сценариев будет иметь системные последствия для французской политики. В случае отречения Макрона центристские силы могут утратить доминирующие позиции, что кардинально изменит расстановку политических сил в стране и окажет значительное влияние на общеевропейские процессы.

Ранее сообщалось, что в Париже прошла демонстрация с требованием об отставке Макрона и выходе из Евросоюза.