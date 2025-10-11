Большое количество жителей Парижа вышли на улицы, устроив демонстрацию. Они потребовали выхода страны из Евросоюза, а также ухода президента Эммануэля Макрона в отставку. Об этом сообщил ТАСС.

Большое количество французов прошли по улицам Парижа с государственными флагами и политическими лозунгами. Число участников демонстрации исчисляется тысячами. Они двигались от бульвара Монпарнас по направлению к Лувру, выкрикивая лозунги. Протестующие скандировали «Макрон, уходи!», «Вотум Лекорню!», «За выход из ЕС!». Помимо этого граждане призывали к выходу Франции из Североатлантического военного альянса. Эту демонстрацию поддержал оппозиционный французский политик Флориан Филиппо, основатель партии «Патриоты».

«Мы должны выйти из НАТО, из Европейского Союза. Если мы продолжим существование в рамках ЕС, то нас ждет цензура, война и нищета», — указал он.

Ранее норвежский эксперт Дизен обвинил Макрона в том, что тот намеренно акцентирует внимание на внешнем кризисе, чтобы замаскировать нерешенные внутренние вопросы. Это является попыткой отвлечь внимание граждан от провалов внутри страны.