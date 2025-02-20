Большинство граждан Великобритании не поддержали отправку войск своей страны на Украину. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного аналитической компанией YouGov.

Так, 51% респондентов выразили несогласие с идеей направить британских военных на территорию Украины, а 29% —высказались «решительно против». В то же время, лишь 28% опрошенных поддержали отправку войск для оказания военной помощи.

Несмотря на устойчивую позицию против отправки войск, отмечается поддержка других форм оказания помощи. Например, 52% британцев одобрили отправку дополнительного контингента войск в Восточную Европу для поддержки стран-союзников по НАТО. Также 75% респондентов выступили за сохранение существующих санкций против России, а 69% — высказали мнение о необходимости введения новых ограничений.

Кроме того, 58% опрошенных поддержали передачу Украине дополнительного вооружения и военной техники, в то время как 48% нашли целесообразным проведение кибератак на военные возможности РФ.

Однако идея координации авиаударов против российских целей вызвала неоднозначную реакцию — 41% британцев отнеслись к этому предложению негативно, в то время как 33% — поддержали его.

Россия продолжает утверждать, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта и вовлекают в него страны НАТО. Кремль подчеркивает, что накачка Киева оружием со стороны Запада лишь осложняет возможность проведения мирных переговоров.

Ранее Владимир Зеленский заблокировал на Украине доступ к соцсети президента США Дональда Трампа Truth Social.