Президент Украины Владимир Зеленский заблокировал на Украине доступ к соцсети лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Truth Social. Об этом сообщил портал Breaking The News.

Это решение стало результатом нарастающего напряжения между двумя политиками, вызванного различными разногласиями по урегулированию продолжающейся войны на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что у Москвы есть все возможности, чтобы завершить конфликт, и охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов», указав на его низкие показатели поддержки в общественных опросах.

По данным веб-мониторинга Geo Targetly, который анализирует доступность интернет-ресурсов по всей стране, социальная сеть оказалась недоступной на всей территории Украины.

Ранее телеведущий Такер Карлсон заявил, что украинский президент Владимир Зеленский выглядит так, как будто постоянно находится под действием наркотических средств.