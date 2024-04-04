За последние полгода почти в два раза уменьшилось количество украинцев, которые полностью одобряют деятельность Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом свидетельствуют данные опросы группы «Рейтинг».

В апреле 2022 года полную поддержку Зеленскому оказывали 74% респондентов. Еще в сентябре 2023 года таковых было 42%. По данным последнего опроса, теперь лишь 22% полностью поддерживают своего президента.

При этом резко выросло число противников действующего лидера — 18% полостью не одобряют его действия и еще 15% «скорее не одобряют». В сентябре эти цифры были вдвое меньше — 9% и 7% соответственно.

Владимир Зеленский отменил президентские выборы под предлогом военного положения. Он отправил в отставку популярного главкома ВСУ Валерия Залужного после того, как рейтинги показывали, что генерал обыграл бы комика с большим перевесом, если бы выборы были проведены в определенный конституцией срок.

Сообщалось, что офис президента Украины пытается подмять под себя или скупить популярных блогеров и лидеров общественного мнения, чтобы подправить ситуацию с рейтингом Зеленского.