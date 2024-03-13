Офис президента Украины пытается подмять под себя или скупить всех авторитетных блогеров и лидеров общественного мнения на фоне вопроса о его будущей легитимности, сообщает украинский канал «Картель».

По данным канала, всем предлагают разные условия, но цель одна — «потушить кейс зрады».

В офисе осознают, что после 21 мая Зеленский потеряет легитимность, и его власть будет держаться только на силе и репрессиях.

Но кресло под ним может зашататься в любой момент, и тогда Зеленского «сольют все сразу», предупреждает «Картель».

Зеленский отправил послом в Лондон бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного. Эксперты считают, что таким образом действующий президент устранил главного политического конкурента. Последние опросы показали, что Залужный выиграл бы выборы у Зеленского с большим преимуществом, если бы голосование состоялось прямо сейчас. Президент Украины отменил выборы, сославшись на военное положение.