В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки заместитель министра Элбридж Колби направил секретное сообщение министру обороны, в котором предупредил о возможных последствиях запросов Украины на поставку оружия. Об этом стало известно из документа, который оказался в распоряжении издания The Wall Street Journal, пишет Lenta.ru .

В сообщении содержится информация о том, какие потребности есть у Украины и какие запасы оружия имеются в распоряжении США. Это сообщение запустило процесс, который привел к недавнему решению о приостановке поставок некоторых видов оружия Украине. Колби предупредил, что запросы Украины на оружие истощат запасы США.

Ранее сообщалось, что Франция планирует расширить влияние своего ядерного потенциала на страны ЕС.