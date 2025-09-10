Опубликовано видео переброски польской военной техники к границе с Белоруссией

Польша перебрасывает военную технику к границе с Белоруссией. Соответствующее видео опубликовал белорусский государственный портал News.by.

На кадрах видна колонна военных грузовиков с тентами, перемещающихся в направлении белорусской границы.

Утром 10 сентября польские власти сообщили о нарушении воздушного пространства российскими дронами. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные сбили беспилотники, которые представляли прямую угрозу государственной безопасности.

Первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что республика заранее оповестила Польшу и Литву о приближении «неизвестных летательных аппаратов».

По его словам, системы противовоздушной обороны (ПОВ) Белоруссии уничтожили несколько «заблудившихся» беспилотников, не допустив нарушения воздушного пространства страны.

Ранее президент США Дональд Трамп не стал комментировать падение беспилотников на территории Польши.