Трамп проигнорировал вопрос об упавших беспилотниках в Польше

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос о дронах, нарушивших воздушное пространство Польши, однако он никак не отреагировал на обращение журналистов.

На кадрах, опубликованных в СМИ, корреспонденты американских изданий задают прямой вопрос американскому лидеру о сложившейся в республике обстановке после падения БПЛА. Трамп никаких не реагирует на него и просто садится в машину.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о падении российских беспилотников на территории государства. Он заявил, что о случившемся уже проинформировал НАТО.

Известно, что в ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил НАТО были подняты в воздух из-за повышенной активности российских войск на Украине. В стране временно закрыли два аэропорта и привели в состояние повышенной готовности системы противовоздушной обороны (ПВО).

По данным польских властей, обломки беспилотных летательных аппаратов упали на жилой дом. Информация о жертвах или разрушениях не уточнялась.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ.