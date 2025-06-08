Орбан: Если Путин посетит Будапешт, Венгрия окажет ему надлежащий прием

В случае визита президента России Владимира Путина в Венгрию, страна обеспечит ему достойный прием, как сообщил премьер-министр республики Виктор Орбан в интервью французскому телеканалу LCI.

«Если президент России захочет приехать в Венгрию, он будет принят как подобает», — сказал глава венгерского правительства.

С 2022 года Орбан дважды проводил встречи с Путиным.

17 октября 2023 года в рамках форума «Один пояс — один путь» в Пекине они обсудили ситуацию в мире и Европе.

5 июля 2024 года Орбан посетил Москву. Основной темой его переговоров с президентом России стало урегулирование конфликта на Украине и восстановление диалога по различным вопросам.

Ранее Орбан обвинил украинскую мафию в международном мошенничестве.