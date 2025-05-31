Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в причастности к международному мошенничеству. Заявление политика передает портал HVG.

По словам Орбана, именно украинская мафия играет ключевую роль в создании и реализации многих афер. Он отметил, что банковское мошенничество существовало в течение многих лет, но сейчас оно перешло на новый «криптоуровень».

Премьер-министр заявил, что примерно 80% случаев банковского мошенничества в Европе осуществляются украинской организованной преступностью.

В ходе беседы с журналистами Орбан также затронул тему референдума Voks 2025, посвященного вопросу вступления Украины в Европейский союз (ЕС), стартовавшего 14 апреля в Венгрии.

По словам политика, многие венгры отказываются поддерживать присоединение Украины к ЕС из-за того, она является преступной страной.

Ранее глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украины рискует лишиться несколько ключевых городов из-за отказа от мира.