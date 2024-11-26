WSJ: Дания направит не менее $1,4 млрд для ВПК Украины в 2025 году

Журналисты заявили, что у европейских союзников Киева есть определенные трудности с производством вооружений. Они не в состоянии изготовить все необходимое для ВСУ. Поэтому правительства решили использовать другой способ помощи — передавать Зеленскому деньги для самостоятельного выпуска оружия и боеприпасов.

«Внедряют новый метод: дают украинцам деньги, чтобы они делали это сами», — указано в статье.

Среди оружия, которое будут производить украинские компании, присутствуют ракеты большого радиуса действия и беспилотники. На все эти цели Дания выделит около 1,4млрд долларов на протяжении 2025 года. На это понадеялся Троельс Лунд, датский министр обороны. А до конца 2024 года датчане планирует направить в Киев еще 680 млн долларов, из числа ранее не освоенных средств.

Ранее уже сообщалось, что Швеция также хочет отправить в качестве помощи Украине два транша по 25 млрд крон, они запланированы к передаче на 2025 и 2026 годы. Помимо этого есть еще некие деньги, которые уйдут в Киев на помощь в освоении выпуска ракет и беспилотников.