Орбан назвал захват российских средств Европой возможной прелюдией к началу войны

Если Евросоюз вдруг дойдет до использования тех средств России, которые были заморожены на европейской территории, то этом может стать прелюдией к войне. Такое заявление в запрещенной в РФ соцсети сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

По словам политика, европейцы стали считать возможное использование финансов России, замороженных на Западе, неким чудо-оружием. Но этот шаг обязательно вызовет конфликт между Россией и ЕС.

«Он может даже стать прелюдией к войне. Эскалацию конфликта можно предотвратить только путем прямых российско-европейских переговоров», — указал он.

Орбан добавил, что настаивает на проведении прямых переговоров между Россией и представителями Европы.

Ранее Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ Европейского союза от переговоров с Россией. По его мнению, это решение отдает инициативу Вашингтону и лишает Европу голоса в определении собственной безопасности.