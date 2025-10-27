Виктор Орбан обвинил ЕС в катастрофической ошибке из-за отказа от диалога с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ Европейского союза от переговоров с Россией. По его мнению, это решение отдает инициативу Вашингтону и лишает Европу голоса в определении собственной безопасности. Об этом сообщает М1.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан в жесткой форме раскритиковал внешнеполитический курс Брюсселя. Он уверен, что нежелание европейских лидеров вступать в прямой контакт с Москвой для обсуждения будущего Украины и архитектуры европейской безопасности — стратегический просчет.

Орбан указал, что Соединенные Штаты, уже возобновившие контакты с РФ, теперь будут единолично решать судьбу Украины и ее экономических ресурсов. Европейский союз, по его словам, рискует остаться в стороне и утратить влияние даже на собственное будущее.

Венгерский премьер также выступил против перспективы членства Украины в ЕС, предложив вместо этого заключить с Киевом выгодные, но безопасные для Европы соглашения.

Ранее сообщалось о том, что МИД Венгрии подтвердил планы по проведению саммита Трампа и Путина.