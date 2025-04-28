Орбан предупредил о плохих последствиях при вступлении Украины в ЕС

По мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в случае вступления Украины в Европейский союз, Европа станет слабее. Такое мнение он выразил на своей странице в соцсети X.

«Давайте не будем обманывать себя. Сегодня вступление Украины ослабит Европу, а не усилит ее», — заявил политик в публикации.

Он также напомнил, что Европейский союз никогда не расширялся в качестве благотворительного акта. В пример Орбан поставил Венгрию, которую, с его слов, взяли в объединение по причине выгоды для других государств-членов ЕС.

Ранее стало известно о том, что Совет Безопасности Европы проведет совещание, которое будет посвящено продолжающемуся на Украине кризису.