Орбан объяснил, почему Венгрия не пускает мигрантов

Теракт в Магдебурге – следствие миграционного кризиса, с которым столкнулась Западная Европа. Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости.

Теракты в Западной Европе, отметил он, происходят именно по этой причине. Орбан также указал на взаимосвязь между нелегальной миграцией и терактами.

Вот почему, пояснил он, Венгрия не пускает мигрантов.

Венгрия не позволит превратить ее в страну, в которой такое возможно, подчеркнул Орбан.

Напомним, 20 декабря в Германии на рождественской ярмарке в Магдебурге был совершен теракт. Машина въехала в толпу. В результате четыре человека погибли, более 200 пострадали. За рулем машины находился 50-летний выходец из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемый в теракте в Магдебурге придерживался антиисламских взглядов.