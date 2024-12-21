Подозреваемый в теракте в Магдебурге придерживался антиисламских взглядов

Мужчина, подозреваемый в наезде на людей в Магдебурге, придерживался антиисламских взглядов и активно участвовал в общественной деятельности, связанной с проблемами миграции. Об этом стало известно немецкому изданию Der Spiegel.

По информации источника, 50-летний Талеб А. консультировал женщин из Саудовской Аравии по вопросам получения убежища и управлял веб-сайтом, посвященным германской системе рассмотрения миграционных ходатайств.

Отмечается, что, находясь в социальных сетях, подозреваемый выражал симпатию правой партии «Альтернатива для Германии» и планировал создать «академию для бывших мусульман» продвигая свои экстремистские идеи.

Также стало известно, что власти Саудовской Аравии предупреждали Германию о возможной угрозе со стороны подозреваемого, имеющего радикальные взгляды. Перед совершением теракта мужчина утверждал, что власти Германии власти якобы проводили «скрытую операцию» против беженцев и бывших мусульман.

Трагедия произошла на рождественском рынке в центре Магдебурга вечером 20 декабря. Водитель черного BMW наехал на большой скорости въехал в толпу людей. В результате наезда, по информации Bild, погибли по меньшей мере 11 человек, а более 80 — получили ранения.

Официально подтверждена гибель двух человек, среди которых был ребенок. Местные власти Саксонии-Анхальт и Магдебурга квалифицировали инцидент как террористический акт.

Ранее издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что подозреваемый в совершении теракта являлся беженцем.