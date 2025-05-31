Глава комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что условия для мирного завершения конфликта на Украине ухудшаются ежедневно. Таким мнением он поделился в интервью ТАСС.

Картаполов, комментируя прогноз американского экономиста Джеффри Сакса отметил, что при отсутствии мирных решений Украина может потерять такие стратегические города как Одесса, Харьков, Сумы и другие.

Сакс ранее предупреждал, что Киев рискует остаться без всего черноморского побережья, если не достигнет соглашения о мире.

«Что касается заявления Джеффри Сакса об Одессе — это очень опытный человек, грамотный, который может правильно прогнозировать те или иные события. Но мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», — сказал Картаполов.

По его словам, ситуация продолжит ухудшаться до тех пор, пока Владимир Зеленский ведет себя как «кисейная барышня». Он подчеркнул, что единственным выходом является поиск дипломатического решения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США осознали первопричины украинского конфликта.