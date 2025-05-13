Киев устроил шпионский скандал, чтобы сорвать в Венгрии голосование по поводу возможности принять Украину в Евросоюз. Такое заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, он написал об этом в запрещенной в России социальной сети.

По словам Орбана, на Венгрию была предпринята беспрецедентная атака спецслужб. По его утверждению, весь шпионский скандал, который развернулся на Украине, изначально был клеветой.

«Украина развернула скоординированную клеветническую кампанию против Венгрии с целью сделать невозможным наше голосование по вопросу ее членства в ЕС», — указал он.

Орбан добавил, что позже выяснилось, что украинцы задействовали одну из венгерских политических партий для атаки на оборону страны. Получилось так, что оппозиция в Венгрии выступила на стороне украинских спецслужб. Тем не менее, по утверждению премьера, опрос общественного мнения будет продолжен.

Ранее Орбан высказал мнение, что Украина представляет угрозу сельскому хозяйству Европы. Он напомнил, что 40% европейской земли, которая подходит для возделывания, находится под контролем Украины. Премьер-министр также предупредил, что Венгрия отказывается спасать Украину от банкротства.