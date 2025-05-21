Военный эксперт оценил вероятность конфликта Венгрии и Украины

Напряженность между Украиной и Венгрией продолжает нарастать, и дальнейшие действия Киева могут привести к полноценному военному конфликту. Об этом в беседе с Инфо24 заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Поводом для эскалации стало принудительное привлечение этнических венгров из Закарпатья в ряды ВСУ, а также взаимные обвинения в шпионаже. Венгрия уже давно требует от Украины предоставить автономию Закарпатской области и прекратить дискриминацию венгерского меньшинства, но Киев игнорирует эти требования.

«Несмотря на то, что Венгрия является членом НАТО, пятая статья устава Альянса, гарантирующая включение всех членов блока в конфликт, в случае военного столкновения Будапешта и Киева задействована не будет», — считает эксперт.

Напомним, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал обвинения Украины в адрес Будапешта клеветническими и потребовал от НАТО оказать давление на Киев. Дандыкин отмечает: пока Запад поддерживает Украину, Киев чувствует себя безнаказанно, но если эта поддержка ослабнет, Украина может остаться один на один с Венгрией, что резко изменит расклад сил в регионе.

Ранее сообщалось, что в Венгрии задержали еще двух украинских шпионов.