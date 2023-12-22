Орбан одним вопросом про членство Украины в ЕС поставил в тупик всю Европу

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил европейским чиновникам, ратующим за скорейшее принятие Украины в ряда Евросоюза, ответить ему на простой вопрос: они намереваются принять раздираемую войной страну с уже потерянными навсегда территориями Крыма, Донбасса, Херсонской и Запорожской областей или нет.

По глубокому убеждению венгерского политика, Евросоюз не только подготовлен к подобному рискованному шагу, мало того, принятие Украины в ЕС с российскими территориями принесет самой Европе много вреда.

«Мы не знаем актуальные численные показатели. Мы говорим о стране, на территории которой стоят российские солдаты. Их тоже будем принимать?» — сказал Орбан в интервью телеканалу HirTV.

Ранее Виктор Орбан заявил, что возможное членство Украины в ЕС обойдется в €190 млрд и раздавит Европу.