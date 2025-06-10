Орбан ответил на шантаж Зеленского

Венгерский премьер Виктор Орбан ответил на критику в свой адрес со стороны Владимира Зеленского, объявив о нежелании Венгрии быть вовлеченной в вооруженный конфликт, где бы гибли ее граждане. Это стало ответом на новые заявления и угрозы со стороны украинского президента.

По словам Орбана, Зеленский обрушился с критикой на Венгрию из-за нежелания венгров жертвовать своими жизнями ради Украины.

«Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах, и мы не хотим, чтобы венгерские деньги шли на Украину», — написал глава правительства на своей странице в соцсети.

Недавно в интервью венгерскому оппозиционному изданию Valaszonline, Зеленский утверждал, что отказ Орбана в военной поддержке Украине является ошибкой, и пригрозил обнародовать данные о деятельности венгерской разведки на украинской земле.

В ответ на это, глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал подобные заявления примером неприкрытой украинской пропаганды, с которой Будапешт сталкивается на протяжении нескольких лет.22:59

Ранее Орбан призвал Европу сосредоточиться на себе, а не на Путине.