Орбан призвал Европу сосредоточиться на себе, а не на Путине

Венгерский премьер Виктор Орбан в беседе с LCI акцентировал внимание на том, что Европа должна показать силу, поскольку, как он считает, «русские понимают лишь язык силы».

Однако он заметил, что сейчас европейские страны находятся в уязвимом положении и поэтому нуждаются в помощи со стороны США. Орбан также высказался за подписание «стратегического договора с Россией», добавив, что Евросоюзу следует сосредоточить свое внимание «не столько на Владимире Путине, сколько на собственных проблемах».

Ранее Орбан рассказал, что будет с Путиным, если он приедет в Венгрию.