Орбан пригрозил «разлагающемуся» Брюсселю за намерение наказать Венгрию

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что решительно намерен противостоять попыткам «разлагающегося» Брюсселя наказать Венгрию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пост политика в соцсети.

Брюссель осуждает Венгрию, которая выступает за блокировку общих решений Евросоюза. Речь идет в том числе о финансовой и военной поддержке Украины, которую венгерская сторона не поддерживает. По словам Орбана, венгерские власти будут противостоять ЕС, особенно если будет угроза самой Венгрии.

«Financial Times права в одном: Европа переживает дарвиновский момент. Они хотят превратить ЕС из мирного в провоенный проект. Это не эволюция, это разложение. Мы должны выстоять, даже если они хотят наказать нас», — написал в соцсети Х Орбан.

Брюссель может лишить Венгрию права голоса, если 22 страны и Европарламент единогласно так решат, ссылаясь на нарушение принципа верховенства права со стороны Будапешта. Об этом писали обозреватели Financial Times.

Кроме того, иностранные журналисты отмечали, что Брюссель мог бы надавить на Венгрию, пригрозив заморозить средства, поступающие из еврофондов.

Ранее сообщалось, что Орбан назвал Зеленского «попрошайкой» и высказался о вероятности вступления Украины в ЕС.