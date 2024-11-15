Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что санкции против РФ необходимо пересмотреть. Это позволит снизить цены на энергоносители. Такое заявление он сделал во время выступления на Magyar Rádió.

По мнению Орбана, Евросоюзу необходимо отменять санкции, которые он ввел в отношении России. Цены на энергоносители сейчас стабильно высоки, и они серьезно подрывают конкурентоспособность стран ЕС.

«Цены на энергоносители должны быть снижены во что бы то ни стало. Это означает, что санкции необходимо пересмотреть, потому что при нынешней политике санкций цены на энергоносители не упадут», — указал он.

Сейчас европейский потребитель платит за газ и электричество вчетверо больше, чем это делают в США. По этой причине разницу цен с Китаем и Соединенными Штатами можно ликвидировать только с помощью отмены антироссийских санкций. Также необходимо предпринять меры по отмене бюрократии в ЕС, которая связывает людей «множеством идиотских правил».

Ранее блогер Васильев опроверг мнение о том, что Орбан является пророссийским политиком. Венгерский премьер просто является амбициозным человеком, который не хочет бедности своему народу, и Евросоюз эти амбиции совершенно не устраивают.