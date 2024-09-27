Орбан раскритиковал своего советника из-за заявления об Украине и Зеленском

Балаж Орбан в своем высказывании вспомнил тяжелые времена 1956 года, когда население Венгрии выступило против социалистических властей страны. Тогда спустя меньше чем две недели восстание подавили благодаря советской армии.

По словам Балажа, Венгрия поступила верно, в отличие от Зеленского. История ничему не научила президента Украины. По мнению политика, тот безответственно и бездумно втянул свою страну в оборонительный конфликт, потерял территории, а главное — людей.

«Ведь наше общество строится на почве революции 1956 года, оно выросла из нее. <...> Вот почему венгерскую историю, священную и неприкосновенную для нас, не следует привлекать к дискуссии о войне и мире», — поспорил с советником Виктор Орбан.

Сам помощник Орбана потом открестился от своих слов, заявив, что его просто неправильно истолковали. Оппозиционный политик Петер Мадьяр после такого призвал его уйти с поста.

Ранее сообщалось, что Венгрия официально осудила вторжение ВСУ в Курскую область.