Орбан рассказал, как отметил победу Трампа на выборах

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что не выполнил свое обещание и не открыл шампанское в честь победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Вместо этого, как заявил глава правительства, он отпраздновал успех кандидата от республиканцев рюмкой водки, передает ТАСС.

На пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Будапеште журналисты поинтересовались у Орбана, открыл ли он бутылку шампанского, узнав о победе Трампа.

«Что касается моего обещания выпить шампанское, то в момент победы Дональда Трампа я находился в Бишкеке на саммите Организации тюркских государств. У нас там были другие традиции, и я в честь этого замечательного события выпил водки», — пояснил венгерский премьер.

Орбан активно поддерживал Трампа в его выборной борьбе в США и не скрывал своих ожиданий относительно его возвращения в Белый дом.

31 октября венгерский премьер сообщил, что во время телефонного разговора он пожелал Трампу успеха на выборах, которые пройдут 5 ноября.

Ранее, в преддверии президентских выборов в США, венгерский премьер Орбан в телефонном разговоре пожелал Трампу удачи.