Орбан решил поинтересоваться у Макрона о причинах планов ЕС по поддержке Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил о желании спросить у президента Франции Эммануэля Макрона о том, почему в ЕС готовы продолжать поддерживать Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, Орбан встретится с Макроном в Париже перед саммитом Евросоюза.

Орбан уверен, что сейчас в позиции США произошли фундаментальные изменения: страна, которая до настоящего времени находилась на стороне войны, сейчас перешла на сторону мира. Венгерский политик обратил внимание на тот факт, что за три года СВО воюющие страны так и не смогли помочь Украине победить, а сейчас в этом лагере нет и США.

Орбан решил выяснить у Макрона, каким образом страны Европы, выступающие за продолжение конфликта с Россией, собираются выиграть эту войну, а также разумна ли эта позиция.

Напомним, после того как Венгрия заблокировала выделение новой военной помощи Киеву, эти обсуждения закончились.